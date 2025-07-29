Чиновница и водитель попали под удар ВСУ в Белгородской области

Глава территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Татьяна Рябикина и водитель служебного автомобиля пострадали при ударе беспилотника ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел в селе Борки.

«Женщину с осколочным ранением плеча и мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ, — сообщил господин Гладков в Telegram-канале. — Вся необходимая помощь оказывается».

Сегодня Вячеслав Гладков сообщал, что за минувшие сутки ВСУ нанесли удары БПЛА по девяти белгородским муниципалитетов с помощью 60 боеприпасов и 102 беспилотников. Один мирный житель погиб, еще шесть человек были ранены.