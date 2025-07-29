В свердловской полиции рассказали подробности ЧП с обрушением офисника

В свердловской полиции рассказали подробности обрушения офисного здания на улице Мартовская, 6 в Екатеринбурге. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В здании располагается швейная мастерская, предприятие, связанное с металлообработкой и печать наклеек. Накануне ЧП на третий этаж офисника подняли три тяжелых станка», — сообщил «Ъ-Урал» Валерий Горелых. По его словам, здание было построено в 1963 году.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге обрушилась секция административного трехэтажного кирпичного здания в микрорайоне Елизавет. По данным МЧС, спасатели разбирают завалы. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. По словам полковника Горелых, 12 человек самостоятельно покинули здание. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура начала проверку.

Полина Щуцкая