В Екатеринбурге на улице Мартовской обрушилось офисное здание

В Екатеринбурге по ул. Мартовская, 6 (микрорайон Елизавет) обрушилось офисное здание. Как сообщили в минздраве Свердловской области, на место происшествия выехали две бригады скорой помощи и бригада территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).

По данным регионального министерства, сообщение об обрушении поступило диспетчеру ТЦМК в 16:43. Информации о пострадавших пока не поступало. Подчеркивается, что ситуация находится на контроле заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.

По данным МЧС России, спасатели разбирают рухнувшую секцию административного трехэтажного кирпичного здания. По данным свердловской прокуратуры, из здания эвакуирован 21 сотрудник. Прокуратура начала проверку.

Согласно данным 2ГИС, по этому адресу находились производственно-оптовая компания, производственно-торговая компания, сервисный центр, грузовой автосервис, торговый дом и другие.

Мария Шараева, Мария Игнатова