В Тырныаузе построили временный проезд рядом с ремонтируемым мостом
В Тырныаузе завершили обустройство нового временного проезда через реку Герхожан-Суу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.
Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии
Проезд находится рядом с ремонтируемым сейчас федеральным мостом.
«Этот маршрут намного короче и удобнее бывшего до настоящего момента единственного проезда — через гипсовый завод», — написал чиновник.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что мост через реку Баксан около города Тырныауза в Кабардино-Балкарии обрушился из-за сильного течения.