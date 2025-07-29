В Тырныаузе построили временный проезд рядом с ремонтируемым мостом

В Тырныаузе завершили обустройство нового временного проезда через реку Герхожан-Суу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарии

Проезд находится рядом с ремонтируемым сейчас федеральным мостом.

«Этот маршрут намного короче и удобнее бывшего до настоящего момента единственного проезда — через гипсовый завод», — написал чиновник.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что мост через реку Баксан около города Тырныауза в Кабардино-Балкарии обрушился из-за сильного течения.

Константин Соловьев