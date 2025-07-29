В Волгограде после гибели подростка при взрыве возбудили уголовное дело

После гибели 14-летнего подростка из-за взрыва боеприпаса в жилом доме возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). СК России по Волгоградской области взял ситуацию на контроль.

«Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская. Устанавливаются источник происхождения боеприпаса, а также обстоятельства его появления в жилом помещении»,— сообщили в пресс-службе СК России. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Взрыв произошел в жилом доме рядом со школой около 13:00. Погибший подросток, по информации правоохранителей, нашел взорвавшийся боеприпас во время раскопок на местах боев за Сталинград и принес его домой.