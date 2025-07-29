Площадь лесного пожара в районе Кабардинки выросла вдвое

Площадь лесного пожара в Геленджикском лесничестве в районе Кабардинки выросла вдвое до 9 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К тушению лесного массива привлечен вертолет Ми-8 МЧС, 46 человек и 10 единиц техники. Тушение осложняет труднодоступная гористая местность, жаркая сухая погода.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в связи с необходимостью локализации лесного пожара вблизи села Кабардинка, «Россети Кубань» вводят временное ограничение электроснабжения.