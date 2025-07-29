Карта «СВОи» получила распространение в Ярославской области

В Ярославской области продолжается выдача карт-удостоверений «СВОи» — цифровых документов, предназначенных для ветеранов боевых действий. По данным ПСБ такие карты получил каждый пятый ветеран, проживающий в регионе.

Карта «СВОи» представляет собой многофункциональный инструмент, сочетающий функции удостоверения личности ветерана боевых действий и банковской карты. Она используется как средство для безналичных расчетов, получения социальных выплат и доступа к ряду федеральных и региональных льгот.

Карта «СВОи» может использоваться для зачисления денежного довольствия, пенсий и иных социальных выплат участникам боевых действий, включая представителей Министерства обороны, МВД, МЧС, ФСИН, ФТС, СК России и Росгвардии. Владельцам карты «СВОи» от ПСБ доступны операции по снятию наличных без комиссии в банкоматах любых банков, оплата коммунальных услуг, услуг мобильной связи, а также переводы и платежи без комиссий, в том числе по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

Согласно информации, предоставленной ПСБ, в рамках обслуживания можно оформить до четырех карт, в том числе, на членов семьи. Получить карту можно в любом отделении банка.