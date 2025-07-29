Канатная дорога «Аполлон» впервые заработает на Архызе летом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба курорта «Архыз» Фото: Пресс-служба курорта «Архыз»

Курорт Архыз впервые запустил в летнем режиме кресельную канатную дорогу «Аполлон» на высоте 2840 метров. Ранее подъемник работал только в зимний период.

На верхней станции гостей ждут две новые экологические тропы среднего уровня сложности. Маршрут «Дуккинская» протяженностью семь километров проходит через альпийские луга и кавказскую тайгу к реке Дукка. Тропа «Габулу-чат» длиной 1,3 километра ведет по гребню хребта к вершине высотой 3046 метров.

Туристы смогут увидеть уникальные экосистемы — от альпийских лугов до темнохвойных лесов, а также панорамы Главного Кавказского хребта.

Курорт предлагает четыре летних тарифа. Билет «День на высоте» с доступом ко всем канатным дорогам, включая «Орбиту» (3030 м) и «Аполлон» (2840 м), стоит 3500 рублей для взрослых и 2100 рублей для детей. Вариант с выбором между «Орбитой» или «Аполлоном» обойдётся в 2800 и 1700 рублей соответственно.

Пакет «Союз-Аполлон» включает подъем на канатной дороге северного склона и поход по новым экотропам за 3150 рублей для взрослых и 2400 рублей для детей. Тариф «Выходим на Орбиту» предусматривает подъем на южном склоне и треккинг по перевалу Федосеева по той же цене.

Детские билеты действуют до 14 лет. Продажа билетов «День на высоте» ограничена 14:00.

https://resort-arkhyz.ru/tariffs/

https://resort-arkhyz.ru/tariffs/