АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме методом пошагового понижения начальной цены на право заключения договора аренды части помещения площадью 7 кв. м на первом этаже здания Главного корпуса моторвагонного депо по адресу: Ставропольский край, р–н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Линейная 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Имеется отдельный вход в помещение. Состояние удовлетворительное, ремонт не требуется. Коммуникации: электричество, отопление. Часть помещения оснащена офисной мебелью.

Срок аренды - 11 месяцев (с возможной пролонгацией договора).

Начальный размер арендной платы составляет 2 956,8 руб. (с учетом НДС).

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Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru ):

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=32479

Договор аренды заключается по результатам аукциона с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

Дополнительную информацию о проведении аукциона, объекте, его осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

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ОАО РЖД