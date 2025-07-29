В Рязани ввели режим ЧС из-за опасных отходов на мусорном полигоне

В Рязани из-за незаконной доставки опасных отходов на полигон в Турлатове ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Закрыть раз и навсегда этот полигон — принципиальная позиция, обязательно добьемся решения этого вопроса»,— написал Павел Малков.

По словам господина Малкова, сейчас на полигон продолжают завозить отходы первого класса опасности, присутствует сильный запах. Прокуратура провела проверку и подтвердила факт незаконной деятельности.

В 2022 году было возбуждено уголовное дело о незаконной утилизации опасных отходов в районе Турлатово. По версии следствия, с 2007 по 2022 год на территорию вывезли более 300 тыс. т. отходов разных классов опасности. На имущество собственников полигона наложен арест, завоз отходов запрещен.