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Ярославский «Локомотив» объявил тренерский штаб на новый сезон

Ярославский «Локомотив» объявил состав тренерского штаба на новый сезон КХЛ. Главным тренером стал Боб Хартли. В команду канадца вошли только российские специалисты.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Помощниками Хартли стали Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин, которые уже работали с ним в омском «Авангарде». Сергей Звягин в 2009 году завоевал серебряные медали КХЛ в составе «Локомотива».

Андрей Малков, бывший голкипер «Локомотива», назначен тренером вратарей. Он завоевал чемпионские титулы с клубом в сезонах 2001/2002 и 2002/2003 годов. На должность тренера по физподготовке назначен Георгий Кошель, который ранее работал с молодежной командой «Локо» и командами системы ЦСКА.

Антон Голицын

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