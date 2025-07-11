Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между ПСО «Казань» и самарской «СамРЭК-Эксплуатация» по долгу за теплоснабжение. По условиям сделки должник выплатит 17 млн руб вместо 23,7 млн, а кредитор откажется от взыскания 6,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПСО «Казань» избежало банкротства по долгу в 23,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ПСО «Казань» избежало банкротства по долгу в 23,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Долг образовался по двум судебным решениям Арбитражного суда Самарской области 2019 и 2020 годов по договору теплоснабжения. За несколько лет к основной сумме в 17 млн руб добавились индексация в размере 4,8 млн руб и пени на 1,9 млн руб. ПСО «Казань» частично погасило 667 тыс. руб долга. ПСО «Казань» обязуется погасить основной долг и госпошлину до 5 августа 2025 года. В случае просрочки более чем на пять дней кредитор получит право взыскать всю сумму в 23,7 млн руб.

Первоначально стороны не смогли утвердить соглашение в июне 2025 года из-за несогласования условий на уровне совета директоров «СамРЭК-Эксплуатации». Тогда должник предлагал рассрочку на 12 месяцев по сумме 16,4 млн руб.

Дело о банкротстве ПСО «Казань» ведется с июня 2024 года, когда ФНС подала заявление по долгам свыше 2,5 млрд руб. С налоговой компания уже заключила мировое соглашение в марте 2025 года.

Анар Зейналов