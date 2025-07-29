Курганская область не выполнила индивидуальный план развития по росту инвестиций

Счетная палата России проанализировала реализацию индивидуальных программ развития (ИПР) в Курганской области и еще девяти регионах РФ, не дотягивающих до среднероссийских показателей социально-экономического развития. Зауралье выполнило план по трем из четырех показателей, не достигнув контрольных значений по темпам роста инвестиций в основной капитал, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Все десять регионов достигли плана по уровням безработицы и бедности, а также темпу роста среднедушевого дохода. Темпы роста инвестиций в основной капитал отстают от программных не только в Курганской области, но и в Алтайском крае, республиках Калмыкия, Марий Эл и Чувашия.

Всего за пять лет на реализацию индивидуальных программ развития было направлено 49,4 млрд руб. из федерального и 1,7 млрд из региональных бюджетов. «При этом, по оценке Счетной палаты, 36,4 % от общего объема расходов федерального бюджета не привели к запланированным результатам: по 37 из 120 мероприятий ИПР плановые показатели не достигнуты. Низкие результаты отмечаются по мероприятиям в сфере развития туризма: по данному направлению без достижения результата было израсходовано 50% выделенных ресурсов»,— сообщают аудиторы.

В процессе реализации программ значения плановых результатов неоднократно корректировались, всего внесено 47 изменений. Проверка показала, что в ряде регионов выделенных федерального средств оказалось недостаточно для завершения всех запланированных мероприятий. Кроме того, в ходе аудита выявлены факты предоставления недостоверной отчетности о выполнении мероприятий и достижении соответствующих результатов программ со стороны субъектов РФ. В отдельных регионах установлены случаи нецелевого использования средств.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2020 году Курганская область первой из десятка проблемных регионов получила индивидуальную программу социально-экономического развития на пять лет с финансированием 5 млрд руб. В конце 2024 года правительство РФ продлило программу до 2030 года включительно с прежним финансированием — 1 млрд руб. в год.