Курганская область задержалась в отстающих

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области на ближайшие шесть лет с финансированием 6 млрд руб. из федерального бюджета. Впервые Курганская область в числе 10 «отстающих субъектов РФ» получила такую программу в 2020 году. В правительстве региона отмечают, что показатели первой программы по объему инвестиций были перевыполнены в два–три раза, а на 1 руб. выделенных средств пришлось 5,7 руб. привлеченных. При этом план по снижению уровня бедностив области выполнить не удалось.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курганская область с 2020 года развивается по индивидуальному плану, разработанному правительством РФ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Курганская область с 2020 года развивается по индивидуальному плану, разработанному правительством РФ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении на 2025–2030 годы индивидуальных программ социально-экономического развития четырех регионов, не дотягивающих до среднероссийских показателей. Среди них Курганская область. Документ опубликован на официальном сайте федерального правительства.

В 2020 году Курганская область стала первым из 10 наиболее проблемных субъектов РФ, для которых были разработаны индивидуальные программы развития до 2024 года с финансированием в 5 млрд руб. каждая. В начале этого года президент РФ Владимир Путин поручил продлить их действие до 2030 года. На сегодня кроме Зауралья утверждены программы для Чувашии, Адыгеи и Республики Марий Эл. До конца года примут такие же планы для Республики Алтай, Тывы, Хакасии, Алтайского края, Калмыкии и Псковской области. Только один регион — Карелия — благодаря улучшению социально-экономического развития покинул десятку. Его место заняла Хакасия.

«Каждая программа нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития на основе эффективного использования потенциала и увеличения конкурентоспособности. На их реализацию будет направлено по 6 млрд руб.», — сообщил Михаил Мишустин.

В индивидуальной программе Курганской области на 2025–2030 годы среди ключевых проблем социально-экономического развития указаны низкий уровень обеспеченности жилого фонда коммунальной инфраструктурой, низкие среднедушевые доходы населения и высокий уровень бедности. Зарплата в Зауралье, несмотряна высокие темпы роста, остается ниже, чем в соседних регионах. Высокие среднегодовые темпы роста инвестиций — 105,7% за 5 лет — во многом связаны с увеличением финансирования из федерального бюджета, но объем частных инвестиций на душу населения остается невысоким: 68-е место среди регионов РФ, говорится в документе. Еще одна проблема — дефицит квалифицированных кадров.

«Стратегической целью социально-экономического развития Курганской области является создание эффективной экономики, способствующей развитию человеческого капитала»,— говорится в утвержденной программе.

Большинство целевых показателей в новом документе прописаны только на 2025 и 2026 годы. Так, темп роста физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и вливаний федерального бюджета) должен в 2025 году составить 118,7% к 2020 году, в 2026-м — 116,1%. Реальные среднедушевые денежные доходы жителей Курганской области планируется увеличить в 2025 году на 11% к 2020 году и на 14,7% в 2026 году. Уровень бедности должен сократиться до 13,3% к 2026 году с 18,6% в 2020 году. При этом в первой программе индивидуального развития доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна была сократиться до 8,2% в 2024 году с 19,5% в 2018-м.

Для достижения этих показателей определены три направления расходов, которые были основными и в первой программе. Так, более 4,1 млрд руб. федеральных денег получит в виде субсидий Агентство технологического развития Курганской области на поддержку бизнеса. Средства предоставят промышленным предприятиям на оплату первоначального взноса по лизингу, непромышленным компаниям на покупку оборудования российского производства, а также в виде займов на реализацию технологических проектов. В приоритетном порядке поддержку получат участники федерального проекта «Производительность труда», говорится в документе. Помимо этого, в Курганской области продолжится работа по созданию индустриальных парков: на четыре объекта направят 1,7 млрд руб. Еще 151,5 млн руб. по программе направят на докапитализацию Фонда микрофинансирования региона для поддержки малого и среднего предпринимательства.

В результате к 2030 году планируется создание 1256 новых рабочих мест, объем внебюджетных инвестиций должен превысить 10,84 млрд руб., а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — 770, 5 млн руб.

В правительстве Курганской области отмечают успехи индивидуальной программы развития, действующей с 2020 года. «По итогам октября Курганская область на первом месте в стране по индексу промышленного производства — 131,7%. По сводному индексу выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности регион на втором месте. По итогам девяти месяцев на первом месте в стране по темпам роста среднемесячной зарплаты — 125,4%, на втором месте по темпам роста среднедушевого денежного дохода — 122,6 %, на третьем месте по реальным денежным доходам — 112,4%»,— сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Ранее региональные власти сообщали, что показатели программы по объему инвестиций, которые должны быть достигнуты по итогам 2024 года, перевыполнены в два–три раза. При этом 1 руб. выделенных средств принес 5,7 руб. новых инвестиций и 1,5 руб. новых налогов. В результате реализации первой программы в Зауралье было создано пять индустриальных парков в Кургане, Варгашах и Шадринске, где работают около 40 резидентов. Еще два объекта в Кургане и Катайске планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Собственные доходы региона с 2020 года выросли на 60%.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что новая программа развития Курганской области продолжает усилия по модернизации региона. «Основные направления программы — лизинг оборудования, создание индустриальных парков и поддержка малого бизнеса — имеют обоснованные перспективы. Вклад в парки может укрепить промышленную базу региона, как это произошло в предыдущей программе. Однако отсутствие долгосрочных целевых показателей создает риски недостаточного контроля за результатами программы. Реализация должна быть согласованной с другими нацпроектами и бюджетными мерами»,— говорит эксперт.

Невыполнение показателей по снижению бедности, несмотря на рост промпроизводства и бюджета, Ярослав Кабаков объясняет несколькими факторами: «Во-первых, рост доходов неравномерен: увеличение зарплат в бюджетной сфере и промышленности не охватывает весь регион и особенно сельские территории. Во-вторых, инфляция замедляет реальный рост доходов. В-третьих, хотя уровень безработицы снижается, качество рабочих мест остается проблемой, высока доля низкооплачиваемых работ. К тому же, слишком амбициозные цели предыдущей программы по снижению бедности были трудно достижимы даже при положительных экономических показателях».

Директор Курганского филиала института экономики УрО РАН Сергей Орлов отмечает, что в целом результаты действия первой программы превзошли наиболее смелые ожидания и прогнозы, была достигнута позитивная динамика по важнейшим социально-экономическим индикаторам.

«Следует констатировать, что семена государственной поддержки и инвестиций попали на подготовленную, благодатную почву. Достигнутая результативность финансовых вложений в региональное хозяйство значительно выше средней по стране. Вместе с тем, несмотря на рост ключевых индикаторов, следует признать, что их высокие значения во многом обусловлены эффектом “низкой базы”, и уровень ряда показателей по-прежнему значительно уступает среднероссийским. Кроме того, продолжается сокращение численности населения в регионе. Уровень бедности в Курганской области составляет 14,5% при среднем значении по стране 8,5%. Уровень безработицы составляет 4,7% при среднем по стране 3,2%»,— комментирует Сергей Орлов.

Эксперт резюмирует, что, несмотря на положительную динамику в создании новых рабочих мест, значительное увеличение зарплаты и показателей экономического роста, дефицит трудовых ресурсов мешает дальнейшему динамичному и устойчивому развитию Курганской области, что и повлияло на утверждение второй программы индивидуального развития.

Юлия Гарипова