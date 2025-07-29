Квартальная выручка AstraZeneca достигла рекордных $14,5 млрд

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отчиталась за второй квартал и первое полугодие 2025 года. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков благодаря высокому спросу на препараты от онкологии. По итогам квартала выручка выросла на 11% и достигла рекордных для компании $14,5 млрд. По итогам полугодия рост выручки составил 11% до $28 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters, Phil Noble / File Photo / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters, Phil Noble / File Photo / Reuters

Продажи препаратов от рака производства AstraZeneca увеличились в годовом выражении на 16%. В первом полугодии на противораковые препараты пришлось 43% всех продаж компании. Акции AstraZeneca реагируют на отчетность ростом более чем на 2%. За последний месяц они прибавили 9%.

Неделю назад AstraZeneca объявила о намерении инвестировать $50 млрд в экономику США до 2030 года. Средства направят на строительство нового завода по производству лекарств в Виргинии, что станет крупнейшим вложением в производство за всю историю компании, и на расширение научно-исследовательских центров в Мэриленде, Массачусетсе, Калифорнии, Индиане и Техасе. С учетом этого масштабного расширения AstraZeneca намеревается в 2030 году получить выручку в размере $80 млрд.

Алена Миклашевская