AstraZeneca вложит $50 млрд в США из-за тарифных угроз Трампа

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о намерении инвестировать $50 млрд в экономику США до 2030 года.

Средства направят на строительство нового завода по производству лекарств в Виргинии и расширение научно-исследовательских центров в Мэриленде, Массачусетсе, Калифорнии, Индиане и Техасе.

Как пояснили в AstraZeneca, решение связано с намерениями Дональда Трампа ввести тарифы до 200% на фармпродукцию, произведенную за пределами США. Президент Трамп ранее говорил, что компаниям может быть предоставлено до 18 месяцев на перенос производств в страну.

AstraZeneca присоединилась к длинному списку компаний, объявляющих о своих инвестициях в США. С аналогичными заявлениями ранее выступили не только представители фармацевтической отрасли, такие как Roche, Novartis и Johnson & Johnson, но и технологические гиганты: Apple, Qualcomm, General Motors и GlobalFoundries.

Семен Тумайкин