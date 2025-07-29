«Без дополнительной поддержки от государства донской аграрий не выстоит»

С начала 2025 года агропредприятия Дона получили 222 млн руб. по договорам страхования урожая с господдержкой по программе ЧС в связи с весенними заморозками. Для сравнения, в целом по РФ сумма составила 224 млн руб. Заморозки и засуха перед началом сбора урожая, а также ливни с градом в июне привели в регионе к серьезному повреждению посевов зерновых на площади 540 тыс. га и гибели их на площади более 60 тыс. га. Некоторые фермеры оказались на грани банкротства. Для того, чтобы сельхозпроизводители региона смогли справиться с последствиями ЧС, необходимы специальные меры поддержки, уверен председатель комитета по АПК Ростовского отделения «Опоры России» Михаил Марышев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Для того, чтобы понять всю глубину проблемы, напомню, что произошло в донском АПК в 2023-2024 сельскохозяйственном году. Аграрии понесли убытки и были вынуждены покрывать их за счет собственных средств, продавать активы или увеличивать кредитную нагрузку для подготовки к следующему сезону. В 2024 году значительно выросла ставка рефинансирования ЦБ и процентные ставки по займам. Некоторые банки отказывались выдавать кредиты под сниженный процент при поддержке Минсельхоза, в два-три раза уменьшилась расчетная стоимость залогового имущества.

Потери урожая и убытки в 2025 году, наряду с возросшими затратами на горючее, средства защиты растений (СЗР), удобрения, запчасти и сельхозтехнику, создали ситуацию, при которой аграрии не смогут подготовиться к севу 2025-2026 сельхозгода. Ситуация усугубится еще и тем, что реализация продукции (как традиционно бывает) растянется до июня-июля, тогда как расчет по займам выпадает на последний квартал этого года. А новые кредиты хозяйства могут получить только после закрытия действующих. Сельхозпроизводители вынуждены будут приступить к срочной реализации своей продукции – по заведомо невыгодным для них ценам, что сильнее увеличит потери.

Пошлины, процентная ставка ЦБ, уход экспортеров с рынка, возвратные заморозки и засуха создали серьезные испытания для сельхозпроизводителей Дона. Рынок зерновых демонстрирует нестабильность и колебания в предложении: в июле мировые цены на тонну пшеницы снизились с $227 до $224.

Потери в валовом объеме зерновых ощутимы. Если в 2023 году донские земледельцы собрали 13,9 млн т пшеницы, то в 2025-м, по оптимистичным прогнозам, валовый сбор составит около 11,5 млн т.

Складывается ситуация, при которой сокращается посевная площадь. Неблагоприятные погодные условия привели к сокращению озимого зернового клина на 6% до 2,9 млн га и, соответственно, к уменьшению общей посевной площади на 2% – до 4,9 млн га. Производители отказываются от выращивания пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника. В районах, где действует режим ЧС, посевы этих культур практически погибли. Снижается качество продукции (из-за отказа аграриев от закупки элитных семян), уменьшаются нормы внесения удобрений и СЗР, приостановлена реновация сельхозтехники.

Таким образом, падение выручки, закредитованность аграриев и высокая процентная ставка по займам увеличивают риск невозврата средств по действующим договорам и, как следствие, ведут к банкротству малых и средних сельхозпредприятий.

Для исправления ситуации нужно применить ряд новых мер господдержки. Во-первых, внести дополнения в перечень целей предоставления кредитов с льготной процентной ставкой от Минсельхоза: выдачу займов для погашения ранее полученных льготных и коммерческих кредитов, пролонгацию льготных кредитов, предоставление средств на погашение займов от коммерческих организаций. Во-вторых, разработать и принять Закон о кредитных каникулах для сельхозпроизводителей, расположенных в районах, где из-за плохих погодных условий был объявлен режим ЧС (на Дону это 19 сельских муниципалитетов). Мера должна распространяться на действующие кредитные обязательства аграриев, без ухудшения кредитных историй, сроком не менее 12 месяцев. В-третьих, надо изменить условия кредитования хозяйств на сезонные полевые работы: исключить возможность отказов со стороны банков в финансировании агробизнеса в связи со снижением рентабельности. В-четвертых, ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении сельхозпредприятий микро- и малого бизнеса, сроком на один год (до момента уборки нового урожая), а также приостановить исполнительные производства, не начислять неустойки и ввести запрет на взыскание заложенного имущества. Это поможет защитить сделки от оспаривания и проработать варианты реструктуризации задолженности.

Иначе, без дополнительной эффективной поддержки государства, в нынешних суровых условиях донской аграрий не выстоит».