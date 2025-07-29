С «Рыбинской генерации» взыскали 48 млн рублей

Государственное предприятие «Ярославский областной водоканал» выиграло иск в Арбитражном суде региона к ООО «Рыбинская генерация». Суд взыскал с компании задолженность в сумме 48,4 млн руб. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск касался услуг, оказанных предприятию в период с августа по октябрь 2024 года. ООО «Рыбинская генерация» не оспаривало задолженность, но просило снизить размер пени (499,6 тыс. руб.). Суд установил, что задолженность подтверждена и пени начислены правильно.

Суд решил взыскать с ответчика всю сумму задолженности и пени, а также расходы по госпошлине. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2019 году администрация Рыбинска передала в концессию имущество муниципального предприятия «Теплоэнерго» принадлежащему ПАО «ТГК-2» ООО «Рыбинская генерация», которое обязалось вложить в ремонт сетей около 1 млрд руб. В феврале 2022 года «ТГК-2» продало ООО «Рыбинская генерация» муниципальному предприятию «Дорожно-эксплуатационное строительство». Сети и котельные фактически вернулись под контроль администрации города.

Антон Голицын