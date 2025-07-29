Контейнерный терминал «Восточные ворота» в Новосибирске запустят в 2025 году

Первую очередь нового контейнерного терминала «Восточные ворота», расположенного на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП) в Новосибирской области, планируют запустить в конце 2025-го года. В настоящее время на территории земельного участка площадью около 31 га идут строительные работы. Мощность единовременного хранения будущего терминала планируется в объеме около 7 тыс. ДФЭ, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Отмечается, что к 2027 году его мощность достигнет — 150 тыс. ДФЭ в год и 500 тыс. ДФЭ в год к 2030-му. Проект реализует ООО «Терминал восточные ворота», которое, по данным властей, создал один из якорных резидентов ПЛП «Восточный» — ГК «Максимум».

Комплекс будет оказывать такие услуги, как обработку и перевалку контейнерных поездов, мультимодальные перевозки, складскую обработку, таможенное оформление, сервис и техническое сопровождение контейнерного парка, включая инновационные танк-контейнеры.

ООО «Терминал восточные ворота» зарегистрировано в Новосибирске в 2021 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем общества является московское ООО «Терминал». Согласно данным Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 15 млн руб., убыток 213 млн руб.

Лолита Белова