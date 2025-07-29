Шлейхер и Терновой взяли серебро на ЧМ в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали серебряными призерами чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. За свое выступление они получили 428,70 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maye-E Wong / Reuters Фото: Maye-E Wong / Reuters

Первое место заняли китайцы Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн, набравшие 429,63 балла. Бронзу завоевали американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг (410,70).

Никите Шлейхеру 27 лет. Он является двукратным победителем и серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду, а также шестикратным призером европейского первенства по водным видам спорта. Руслану Терновому 24 года. В 2019 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по прыжкам в воду.

Для российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, медаль Шлейхера и Тернового стала десятой на проходящем в Сингапуре чемпионате мира. Турнир завершится 3 августа.

Таисия Орлова