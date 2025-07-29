Песков о союзниках и противниках Москвы, планах Путина и продолжении СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов рассказал о реакции Кремля на последние заявления Трампа, о том, кого Россия считает своими союзниками, и что необходимо для нормализации международных отношений. Главные высказывания Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О российско-украинском конфликте

В Кремле приняли к сведению заявления президента США о сокращении срока достижения перемирия между Россией и Украиной.

РФ продолжает СВО, но хотела бы защитить свои интересы мирным путем.

Россия всегда следовала формуле «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», озвученной в 1941 году.

О международных отношениях

Вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит.

Контактов РФ и США по продлению ДСНВ сейчас нет.

Нормализация отношения РФ и США замедляется. Для ускорения этого процесса нужны импульсы с двух сторон.

Москва считает Тегеран, Пекин и Пхеньян своими союзниками.

Работа по формированию образа России-врага в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом.

О планах президента России