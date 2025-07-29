Песков о союзниках и противниках Москвы, планах Путина и продолжении СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов рассказал о реакции Кремля на последние заявления Трампа, о том, кого Россия считает своими союзниками, и что необходимо для нормализации международных отношений. Главные высказывания Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О российско-украинском конфликте
- В Кремле приняли к сведению заявления президента США о сокращении срока достижения перемирия между Россией и Украиной.
- РФ продолжает СВО, но хотела бы защитить свои интересы мирным путем.
- Россия всегда следовала формуле «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», озвученной в 1941 году.
О международных отношениях
- Вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит.
- Контактов РФ и США по продлению ДСНВ сейчас нет.
- Нормализация отношения РФ и США замедляется. Для ускорения этого процесса нужны импульсы с двух сторон.
- Москва считает Тегеран, Пекин и Пхеньян своими союзниками.
- Работа по формированию образа России-врага в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом.
О планах президента России
- Путин встретится в Кремле с главой «Сбера» Германом Грефом.