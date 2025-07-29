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Коммерсантъ FM
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Песков о союзниках и противниках Москвы, планах Путина и продолжении СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов рассказал о реакции Кремля на последние заявления Трампа, о том, кого Россия считает своими союзниками, и что необходимо для нормализации международных отношений. Главные высказывания Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О российско-украинском конфликте

  • В Кремле приняли к сведению заявления президента США о сокращении срока достижения перемирия между Россией и Украиной.
  • РФ продолжает СВО, но хотела бы защитить свои интересы мирным путем.
  • Россия всегда следовала формуле «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», озвученной в 1941 году.

О международных отношениях

  • Вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит.
  • Контактов РФ и США по продлению ДСНВ сейчас нет.
  • Нормализация отношения РФ и США замедляется. Для ускорения этого процесса нужны импульсы с двух сторон.
  • Москва считает Тегеран, Пекин и Пхеньян своими союзниками.
  • Работа по формированию образа России-врага в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом.

О планах президента России

  • Путин встретится в Кремле с главой «Сбера» Германом Грефом.

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