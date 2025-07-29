Двух бойцов ВСУ приговорили к длительным срокам за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении терактов бойцов мехбригады ВСУ Вячеслава Гевко и Владислава Шевеля. Им назначили 16 и 15 лет строгого режима соответственно. Первые три года осужденные будут отбывать в тюрьме.

Фигуранты вошли в Курскую область в декабре 2024 года. Они проследовали в село Черкасская Конопелька в Суджанском районе, где объединились с сослуживцами. Украинцы удерживали населенный пункт, запугивали мирных жителей и наблюдали за бойцами ВС РФ. На следующие сутки Гевко и Шевеля взяли в плен российские военнослужащие.

Бои в Курской области шли с августа 2024 по апрель 2025 года. 25 июля председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство расследует более 610 уголовных дел о преступлениях ВСУ в регионе. По его информации, жертвами нападения на Курскую область стали 331 мирный житель, свыше 550 пострадали.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко