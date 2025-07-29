Минюст требует полмиллиона рублей за раздел имущества Петросяна и Степаненко

Министерство юстиции попросило взыскать в бюджет 582 тысячи рублей за одну из экспертиз, проведенных в рамках бракоразводного процесса юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Минюст указывает, что его профильный центр судебной экспертизы дважды проводил исследования по делу о разделе имущества. Стоимость одной экспертизы на 7,5 млн руб. была разделена поровну между бывшими супругами и оплачена полностью. Вторая экспертиза оценивалась в 1,1 млн руб., но поступила только половина оплаты — 550 тыс. руб. Адвокаты господина Петросяна и госпожи Степаненко отказались отвечать на вопросы по этой теме, указывают «РИА Новости».

Суд должен вынести решение по иску Минюста уже 29 июля, заседание пройдет в закрытом режиме.