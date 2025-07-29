В Дагестане возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетней

Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело в отношении 27-летней жительницы республики, подозреваемой в истязании малолетней по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Следователи установили, что в июле 2025 года подозреваемая, находясь в гражданском браке с местным жителем, систематически избивала одного из детей сожителя. В отношении ребенка проведена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе допроса в качестве подозреваемой женщина полностью признала вину.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее, как сообщал «Ъ-Кавказ», глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по данному факту затребовал доклад о расследовании дела.

Наталья Белоштейн