Бастрыкин запросил доклад о деле об избиении несовершеннолетних в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела по факту избиения несовершеннолетних в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка началась после ряда сообщений в сети интернет о том, что в Дагестане женщина избивала приемных несовершеннолетних детей. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание).

О ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах главе Следственного комитета доложит руководитель СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрий Беляев.

Наталья Белоштейн