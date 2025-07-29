Вопрос введения должности первого вице-мэра Екатеринбурга вынесут на слушания

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о назначении публичных слушаний, на которых горожане рассмотрят вопрос о введении еще одной должности первого вице-мэра. Этот вопрос отражен в проекте решения екатеринбургской гордумы о внесении изменений в устав города. Новую должность вводят для заместителя главы Рустама Галямова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как объяснили в администрации, новая должность нужна для оптимизации работы администрации из-за увеличения объема и сложности задач в градостроительстве, транспорте и инфраструктуре. В пояснительной записке говорится, что эти направления стали стратегически важными для развития Екатеринбурга. Введение новой должности поможет сосредоточить внимание и ресурсы на решении ключевых задач. Важно, что проект не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Как указано в постановлении, публичные слушания пройдут 15 августа в зале заседаний по адресу: пер. Банковский, 1.

Напомним, сейчас в администрации есть только один первый заместитель главы — Игорь Сутягин. Он курирует департаменты по управлению муниципальным имуществом, землепользованию, правовой департамент.

Мария Игнатова