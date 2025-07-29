Детский инфекционный стационар в Омске достроит компания из Ингушетии

Контракт на строительство детского инфекционного стационара на 300 коек в Омске, объявленного министерством строительства и архитектуры региона, заключен с компанией из Ингушетии «Русстрой». Общество признано единственным участником аукциона, следует из аукционной документации. Сумма госконтракта составила 4,36 млрд руб. (максимальная стоимость).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, стационар площадью 33 тыс. кв. м будет предназначен для оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи детям до 18 лет с инфекционными заболеваниями. Срок сдачи работ определен до 20 октября 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», планы по строительству медучреждения обсуждались с 2019 года. В 2021-м проект был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что возведение стационара будет вестись в 2022-2024 годах в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Строительство объекта началось в 2023 году, ввод планировался в 2027-м. Однако впоследствии контракт был расторгнут. По данным региональной прокуратуры, подрядчик — «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») — сорвал сроки, при этом готовность стационара составила 8,7%, что в четыре раза меньше, чем предполагалось графиком. Также было установлено, что компания допускала отступления от проекта и не обеспечила нужное число работников на строительной площадке.

ООО «Русстрой» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 2006 года. Генеральным директором общества и его единственным владельцем является Магомед-Эмин Дениев. Выручка компании в 2024 году составила 671 млн руб., чистая прибыль 13 млн руб.

Ранее стало известно, что омские власти заключили контракт на 571 млн руб. с ООО «Русстрой» на строительство детского сада на 310 мест на улице Завертяева, контракт на 1,4 млрд руб. на завершение строительства школы в микрорайоне Ясная Поляна и контракт на 1,1 млрд руб. на достройку еще одной омской школы — в микрорайоне Серебряный берег.

Лолита Белова