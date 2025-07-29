Теннисистки Рахимова и Блинкова вышли во второй круг турнира WTA 1000 в Монреале

Россиянки Камилла Рахимова и Анна Блинкова одержали победу в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Монреале. Призовой фонд соревнований превышает $5,1 млн.

Камилла Рахимова, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, обыграла 262-ю ракетку мира канадку Кайлу Кросс со счетом 4:6, 6:3, 6:2. В следующем круге россиянка сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (13).

81-я ракетка мира Анна Блинкова победила Кэролайн Доулхайд из США (55) — 6:4, 6:1. Ее следующей соперницей станет представительница Австралии Дарья Касаткина (18).

Во второй круг турнира не смогла пробиться россиянка Анастасия Потапова (44). Она уступила — 6:2, 5:7, 0:6 — 94-й ракетке мира хорватке Антонии Рузич.

Турнир завершится 8 августа. Его действующей победительницей является американская теннисистка Джессика Пегула.

Таисия Орлова