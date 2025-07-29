Нижегородские промпредприятия увеличили отгрузку продукции на 4,8% за полгода

Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями Нижегородской области за первое полугодие 2025 года составил 1,13 трлн рублей. Это на 4,8% больше, чем за соответствующий период 2024 года, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам губернатора Глеба Никитина, в целом нижегородская промышленность демонстрирует устойчивый рост. Он отметил, что показатели региона выше среднероссийских.

Как писал «Ъ-Приволжье», промпроизводство в Нижегородской области выросло в первом полугодии на 3,3%. Инфляция в нижегородской промышленности в июне по отношению к декабрю составила 4,7%.

Галина Шамберина