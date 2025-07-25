Инфляция в нижегородской промышленности за полгода составила 4,7%

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в Нижегородской области в июне составил 4,7% к декабрю 2024 года, подсчитал Нижегородстат. К маю 2025 года показатель незначительно сократился и составил 99,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован в производстве прочих транспортных средств и оборудования (15%), неметаллической минеральной продукции (11,7%), а также ремонте и монтаже машин (13,7%) и добыче полезных ископаемых (9,7%). Снижение цен наблюдалось в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 2,2%) и электрооборудования (на 3,7%).

Как писал «Ъ-Приволжье», индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-июне 2025 года составил 103,3% к аналогичному периоду 2024 года, в ключевых для региона обрабатывающих отраслях — 104,7%.

Владимир Зубарев