Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 3,3% в первом полугодии

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-июне 2025 года составил 103,3% к аналогичному периоду 2024 года, в обрабатывающих отраслях — 104,7%. Об этом сообщил глава регионального минпромторга Максим Черкасов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максимальный рост зафиксирован в производстве кокса и нефтепродуктов (+44,2%), металлических изделий (+31,1%), машин и оборудования (+21%). Также заметно увеличилось производство прочих транспортных средств и оборудования (+14,2%), мебели (+14,2%), компьютеров (+12,1%) и прочих готовых изделий (+11,8%).

Нижегородская промышленность опережает среднероссийские темпы роста, отметил Максим Черкасов. В России в целом промышленность по итогам полугодия выросла на 1,4% и на 4,2% в обработке.

Елена Ковалева