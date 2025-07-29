Производитель телевизоров «Квант» с заводом в Воронеже может сменить владельца

ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами по производству телевизоров в московском Зеленограде и Воронеже ведет переговоры о продаже бизнеса с «Яндексом», «Сбербанком» и выпускающей интерактивные доски компанией NexTouch. Представители последней подтвердили «Ъ» договоренности о приобретении активов. Сумма сделки может составить 3 млрд руб. без учета долгов, которые оцениваются еще примерно в 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В NexTouch не уточнили размер своей потенциальной доли в ГК, но сообщили, что переговоры ведутся со всеми кредиторами «Кванта». Уточняется, что в случае недостижения соглашения с ними рассматривается приобретение активов через процедуру банкротства.

В «Яндексе» не стали отвечать на вопрос о заинтересованности производствами «Кванта», однако близкий к компании источник сообщил «Ъ», что покупать завод в Воронеже не планируется.

Согласно картотеке арбитражных дел, в конце июня арбитражный суд города Москвы принял к производству два иска о признании ООО «Квант» (основное юрлицо группы) банкротом — от ООО «Днс ритейл» и инспекции ФНС №35 по Москве. Впоследствии они были объединены в одно дело, заседание по нему запланировано на 1 сентября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Квант» полностью контролирует Михаил Етонов: 38% лично и 62% через ООО «Квант-сервис». 19% доли господина Етонова в ООО «Квант» находится в залоге у «Лаборатории Алисы» (принадлежит «Яндексу»), остальное — в залоге у ПАО «Сбербанк». 100% «Квант-сервиса» также в залоге у «Сбербанка».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что московский продавец программного обеспечения ООО «Треолан» потребовал с ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» 68,5 млн руб. через суд. В эту сумму оценена задолженность по возврату займа в размере $ 500 тыс., проценты по нему и неустойка. Заседание по делу назначено на 7 октября.

Подробнее о возможной сделке — в публикации «Ъ».