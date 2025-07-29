В Кабардино-Балкарии откроется новое швейное предприятие осенью 2025 года

В Кабардино-Балкарии «ВоенТекстильПром» реализует инвестиционный проект по строительству швейного предприятия в г. Прохладный. Производственный комплекс обеспечит более 400 рабочих мест в смену. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии в Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По информации ведомства, новый объект расположится в здании одного из бывших заводов г. Прохладный. На объекте завершен косметический ремонт, подключены необходимые коммуникации, начат завоз современного оборудования.

Запуск производства запланирован на осень 2025 года.

Валентина Любашенко