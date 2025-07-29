В Туве вновь введен режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами
В Республике Тыва власти вновь объявили режим ЧС в связи с увеличением числа лесных пожаров. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 24 возгорания. «Огнем охвачено 870 га. Основная причина — сухие грозы»,— сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В связи с ухудшением обстановки для устранения лесных пожаров в труднодоступных, в том числе в горных районах, направлены более 50 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны из Красноярского края и Хакасии.
Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров в республике был объявлен с 22 по 25 июля.