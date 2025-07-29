Кубань становится «зоной рискованного земледелия» из-за засухи

Устойчивое превышение климатической нормы и продолжительная засуха ставят под угрозу стабильность аграрного производства в Краснодарском крае. По оценке заведующего отделом селекции и семеноводства кукурузы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Анатолия Супрунова, регион де-факто превращается в зону рискованного земледелия, а агроклиматические условия ухудшаются из-за дефицита влаги и повышенных температур, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле 2025 года объем валового сбора зерновых в крае составил 8,5 млн тонн, что почти на треть ниже прошлогоднего результата. На фоне засухи в девяти муниципалитетах был введен режим чрезвычайной ситуации. Предварительно ущерб сельскому хозяйству оценивается в 1,5 млрд руб.

По словам господина Супрунова, при высоких температурах кукуруза и другие культуры начинают интенсивно забирать влагу из почвы, включая так называемый «механизм самозащиты», что при нехватке осадков приводит к торможению роста и снижению урожайности. Несмотря на выведение новых засухоустойчивых гибридов, полностью компенсировать воздействие климатического стресса не удается.

Специалисты также отмечают перераспределение аграрного потенциала в сторону более северных регионов. По словам ученого, центрально-черноземная зона — в том числе Белгородская, Курская и Рязанская области — демонстрирует в последние годы более высокую урожайность кукурузы на фоне изменения погодных условий.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко ранее заявлял, что совокупное давление роста населения, промышленного потребления и снижения доступности водных ресурсов снижает аграрную устойчивость региона.

Вячеслав Рыжков