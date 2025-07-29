На 6 лет колонии осужден экс-глава района Кузбасса за превышение полномочий

Ижморский райсуд Кузбасса вынес приговор в отношении экс-главы Яйского муниципального округа Евгения Мяленко. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Подсудимому назначили шесть лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. Кроме того, суд обязал его выплатить более 115 млн руб. в пользу муниципалитета в качестве возмещения ущерба. Свою вину бывший чиновник не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела, занимая должность главы района, с октября 2021-го по август 2022 года от лица администрации заключил с ООО «Интеграл-Т» 17 контрактов на покупку квартир для льготных категорий граждан в двух строящихся домах.

По данным регионального СУ СКР, Евгений Мяленко знал, что «компания не имеет опыта строительства многоквартирных жилых домов, а также ранее не выполняла обязательства по муниципальным контрактам». Договоры со строительной организацией были заключены на общую сумму свыше 144 млн руб.

Глава муниципального округа, считает следствие, подписал распоряжение о выплате аванса фирме в размере 90% от общей стоимости контрактов. При этом он установил процент обеспечения контрактов, не соответствующий размеру аванса. Таким образом, застройщик получил более 115 млн руб., установили правоохранители. Однако жилые дома до сих пор не введены в эксплуатацию. Кроме того, полученные средства застройщик не вернул.

Уголовное дело в отношении застройщика «Интеграл-Т» находится на рассмотрении в суде.

Александра Стрелкова