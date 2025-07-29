На кладбище Сургута во время рейда задержали около 70 мигрантов

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) прошли проверки соблюдения миграционного законодательства. Сотрудники УМВД совместно с Росгвардией провели рейды в одном из торговых комплексов и на городском кладбище, сообщили в ГУ МВД России по ХМАО-Югре

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по ХМАО-Югре Фото: ГУ МВД России по ХМАО-Югре

В ходе проверки миграционного законодательства были проверены около 300 иностранных граждан. Для выяснения их правового статуса их доставили в отдел по вопросам миграции для процедуры дактилоскопирования, фотографирования и проверки документов.

На кладбище проверили информацию о навязчивых услугах по уходу за могилами, которые, согласно обращениям жителей, предлагаются иностранцами. Около 70 человек доставили в отдел для проверки. С ними провели профилактические беседы о недопустимости оказания услуг, не соответствующих требованиям действующего законодательства.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД совместно с Россельхознадзором проверили торговые точки. Было выявлено более 55 тонн овощей, фруктов и ягод с нарушением законодательства — без маркировки и с признаками контрафактности. Товар изъят и помещен на хранение, назначены экспертизы.

Напомним, в апреле в Югре силовики за четыре дня рейдов выявили почти 800 нарушений миграционного законодательства и возбудили 48 уголовных дел по факту фиктивной регистрации мигрантов. В ходе рейдов полицейские посетили почти 4 тыс. различных объектов, выявив 776 административных правонарушений в сфере миграции.

Ирина Пичурина