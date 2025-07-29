В Ярославле задержали наркозакладчицу

В Ярославле задержали женщину с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

Операция прошла в 1-м Тверицком переулке силами сотрудников управления наркоконтроля УМВД. Задержанная — жительница Московской области 1984 года рождения. При досмотре у нее нашли три свертка с веществом, которое позже эксперты признали синтетическими наркотиками. Общий вес изъятого вещества превысил 1,4 кг.

Следственное подразделение ОМВД России по Заволжскому городскому району возбудило уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемая дала признательные показания, отметив, что хранила наркотики для дальнейшего сбыта через тайники.

Антон Голицын