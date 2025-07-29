На пост гендиректора УГМК вернулся Андрей Козицын

С 3 июля Андрей Козицын снова назначен на должность генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК), следует из данных ЕГРЮЛ о компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Козицын

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Козицын

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Андрей Козицын покинул пост генерального директора УГМК, который занимал 20 лет, 19 июля 2022 года, 21 июля он был включен в санкционный список Советом Европы. С 20 июля генеральным директором компании назначен Эльфат Исмагилов, ранее занимавший пост председателя совета директоров. Решение было принято в связи с возможным наложением в будущем персональных западных санкций и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК.

18 сентября 2024 года суд Европейского союза вынес решение об исключении Андрея Козицына из санкционных списков. Суд отказался отменить изначальное решение о включении Андрея Козицына в санкционные списки, но отменил решения о продлении его нахождения под санкциями с сентября 2022 года по март 2023 года. Ответчик в лице Совета Европейского союза не предоставил достаточных доказательств того, что в этот период истец являлся ведущим российским бизнесменом, поскольку Совету предоставили доказательства, что он покинул пост гендиректора УГМК.

Ирина Пичурина