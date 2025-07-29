Депутаты Свердловской области разрешили верующим шуметь ночью во время службы

Депутаты заксобрания Свердловской области разрешили религиозным организациям нарушать тишину с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 08:00 во время богослужений, религиозных обрядов и церемоний. Соответствующие поправки в «закон о тишине» в третьем, окончательном чтении единогласно поддержали все 45 парламентариев, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В регионе требуется соблюдать тишину по будням с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 8:00, в выходные и в праздничные дни — с 18:00 до 11:00. При этом ряд богослужений и церемоний проводится в разное время. Благодаря изменениям такие требования не будут распространяться на совершение религиозных обрядов и церемоний»,— пояснили в заксобрании.

Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев добавил, что с соответствующей инициативой в адрес врио губернатора Дениса Паслера обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «В обращении приведены обоснованные доводы по исключению религиозных организаций Русской православной церкви, формально подпадающих под меру ответственности»,— сказал он. С этим господин Кудрявцев отметил, что законопроект предусматривает применение нормы в отношении всех религиозных объединений, действующих на территории области.

Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Согласно областному закону об административных правонарушениях, за нарушение тишины и покоя предусмотрен штраф 0,5-2 тыс. руб. для граждан, 1-5 тыс. руб. — для должностных лиц, 3-7 тыс. руб. — для юридических лиц. В 2023 году МВД предложило ужесточить наказание за нарушения тишины и покоя граждан в регионе. В частности, увеличить штраф за повторное нарушение тишины до 3-7 тыс. руб. и предусмотреть обязательные работы до 30 часов. «По итогам обсуждения вопроса рабочая группа пришла к выводу, что существующее в регионе нормативное правовое регулирование является достаточным и не требует в настоящее время введения дополнительного увеличения размера штрафов для граждан»,— сообщили тогда в заксобрании.

Василий Алексеев