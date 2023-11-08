МВД предложило ужесточить наказание за нарушение тишины в Свердловской области

Комитет по вопросам законодательства заксобрания Свердловской области рассмотрел предложение МВД по ужесточению административного наказания за нарушения тишины и покоя граждан. По словам источника «Ъ-Урал» в региональном парламенте, полиция предложила ввести штраф за повторное нарушение тишины до 3-7 тыс. руб. и предусмотреть обязательные работы до 30 часов.

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«По итогам обсуждения вопроса рабочая группа пришла к выводу, что существующее в регионе нормативное правовое регулирование является достаточным и не требует в настоящее время введения дополнительного увеличения размера штрафов для граждан»,— сообщили в пресс-службе заксобрания.

Ст. 37 закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» за нарушение тишины и покоя предусматривает штраф 0,5-2 тыс. руб. для граждан, 1-5 тыс. руб. — для должностных лиц и 3-7 тыс. руб. — для юрлиц.

Ранее в октябре в Госдуму внесли доработанный законопроект о тишине, который устанавливает время запрета на шум для всех регионов. На федеральном уровне закона о тишине пока не существует. Новый проект предусматривает единое время тишины по всей России — с 23:00 до 7:00 часов. Шумные работы будут разрешены исключительно по будням с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Штрафы за первичное нарушение, разработанные в законопроекте, начинаются от 500 руб.— для граждан, от 5 тыс. руб. — для должностных лиц и от 20 тыс. руб. — для юрлиц.

Василий Алексеев

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