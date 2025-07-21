В Свердловской области верующим могут разрешить шуметь ночью во время службы

Министерство общественной безопасности Свердловской области внесло в заксобрание поправки в «закон о тишине», которые позволят религиозным организациям нарушать тишину с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 08:00 во время богослужений, религиозных обрядов и церемоний.

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Согласно действующему закону, за нарушение тишины в жилых помещениях, вблизи жилых домов, организаций образования, здравоохранения, социального обслуживания и гостиниц предусмотрены штрафы: от 500 до 2 тыс. руб. для граждан, от 1 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от 3 тыс. до 7 тыс. руб. для юридических лиц.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поправки направлены на обеспечение возможности совершения религиозными объединениями богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в соответствии с федеральным законодательством о свободе совести и религиозных объединениях.

В настоящее время в законе уже есть исключение, когда шуметь можно «в случае аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан».

Рассматривать законопроект депутаты Заксобрания планируют после 30 июля.

Полина Щуцкая