Восемь соток зависли в суде

Адлерский районный суд Сочи заново изучит дело переселившейся на юг уроженки Владивостока, права которой на земельный участок требует аннулировать прокуратура. Претензии ведомства основаны на том, что ее участок якобы был сформирован на территории Сочинского нацпарка. По итогам первоначального рассмотрения дела она была лишена прав на землю, но решение Конституционного суда РФ (КС) изменило ход дела — оно было возвращено на пересмотр. Юристы считают, что, в целом, новый подход по таким делам, обозначенный КС, защищает интересы землевладельцев, за исключением случаев, когда вдруг «всплывает» и доказывается их недобросовестность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции

Адлерский районный суд Сочи во вторник 29 июля приступит к повторным слушаниям по иску прокурора Сочи — заместителя прокурора Краснодарского края к жительнице Владивостока Елене Саркисян о признании отсутствующим ее права на земельный участок в районе села Молдовка, расположенного севернее сочинского аэропорта по руслу реки Мзымта. Сведения об этом размещены на сайте инстанции.

Елена Саркисян в 2020 году переехала в Сочи с Дальнего Востока и купила восемь соток в Адлере. Изначально, в 90-х годах, эта земля была предоставлена правопредшественникам покупательницы местными властями, после чего приватизирована, а права на участок зарегистрированы в Росреестре. Три года спустя после покупки госпожа Саркисян получила иск прокуратуры, требующей аннулирования ее прав на том основании, что участок якобы находится на территории нацпарка. Этот иск, как и иски многих других владельцев участков, находящихся в районе нацпарка, был удовлетворен, а решение утверждено краевым судом.

В январе этого года 14 сочинских садоводов, лишенных наделов по таким же основаниям, пожаловались на то, как трактуют закон кубанские суды, и выиграли дело в КС. Конституционный суд решил, что если возникают подобные споры, в которых земли частных лиц оказываются на территориях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), то просто так лишать граждан наделов нельзя. Для начала следует выяснить добросовестно ли действовал частник, приобретая землю и не истек ли срок исковой давности. И если ни первое, ни второе обстоятельства не имеют места, то, изымая участок в пользу ООПТ, суды должны обязывать власти предоставить гражданину аналогичный взамен, а также возместить ему все расходы на его покупку и строительство дома.

После объявления КС нового подхода Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) согласился с ответчицей и вернул дело на пересмотр. При этом он указал на ряд аспектов, которые следует исправить при новом рассмотрении.

Кассационный суд обратил внимание на заключение специалиста нацпарка, согласно которому спорный надел расположен на территории ООПТ. Но нацпарк является заинтересованным участником дела, поэтому опираться на его выводы нельзя. Кроме того, план лесонасаждений, на который ссылаются специалист и прокуратура, не имеет правоустанавливающего значения. Нужно сначала выяснить, где проходят границы нацпарка, и потом понять, на самом ли деле участок оказался на его территории, говорится в определении 4КСОЮ.

Также кассация обязала Адлерский райсуд при новом рассмотрении дать оценку добросовестности ответчицы и с учетом того, что произвольно отказываться от применения сроков исковой давности нельзя, установить их начало. Если участок все же придется изымать в пользу нацпарка, суду первой инстанции предписано рассмотреть вопрос о выделении собственнице другого участка или выплате компенсации.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит поясняет, что исход дела зависит от того, сможет ли прокуратура в итоге доказать, что участок был сформирован из земель национального парка. «Если не сможет, то суд в иске откажет. Если сможет, то суд будет проверять соблюден ли срок исковой давности и отвечает ли ответчик критериям добросовестного приобретателя. Если давность истекла, или если есть признаки добросовестности, то суд иск удовлетворит, участок вернет в собственность РФ, но при этом взыщет с местной администрации в пользу ответчика рыночную стоимость земельного участка»,— говорит он.

В данном случае заявительница будет доказывать добросовестность, то есть, что она или ее предшественники приобрели участок законно, ничего не нарушали, никого не обманывали и не знали, что земля спорная, уточняет руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Главный риск для нее — если суд решит, что она не была добросовестной, во-первых, если знала, что участок находится на территории нацпарка, во-вторых, участвовала в незаконных сделках, использовала фальшивые документы и тому подобное. Также суд может посчитать, что государство имеет право вернуть участок без компенсации, если он относится к лесному фонду (а не к нацпарку), и добросовестность ответчицы не доказана.

Но последовательное применение правовых позиций Конституционного суда должно обеспечить защиту заявительницы: если суд учтет как добросовестность приобретения участка, так и возможное истечение срока давности, ее право на землю не может быть отменено. Именно на этом стоит конституционный баланс между публичными интересами и защитой частной собственности. Однако все непредсказуемо, так дела рассматриваются на юге. Мы отслеживаем ситуацию по делам садоводов, и там все складывается по-разному, в том числе и возможны отказы по самым разным основаниям»,— добавляет юрист.

Михаил Волкодав