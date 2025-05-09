В петербургском Доме Радио при реставрации нашли письма блокадной эпохи

В ходе реставрации петербургского Дома Радио на Итальянской улице рабочие обнаружили два личных письма, датированных летом 1942 года. Одно из них, хотя и сильно поврежденное, удалось частично прочесть. О находке сообщили в пресс-службе ВТБ, финансирующего реставрационные работы.

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Так, 8 августа 1942 года родные из Чувашии писали одной из жительниц блокадного Ленинграда по имени Ольга Васильевна, проживавшей на улице Марата. Они рассказывали о жизни в тылу и о помощи эвакуированным ленинградцам. Вторая открытка датирована 14 июля того же года, но ее адресат пока неизвестен — текст станет доступен после восстановления.

Предположительно, это личная переписка сотрудников Дома Радио, которые в блокаду часто жили прямо на работе. После реставрации планируется узнать больше. В свою очередь, уже начат поиск родственников авторов и получателей,— пояснила старший вице-президент ВТБ Дарья Филиппова.

Восстановление Дома Радио началось в 2024 году. В настоящий момент продолжаются работы по реставрации исторических интерьеров начала XX века, ведется ремонт кровли, укрепляются несущие конструкции и т.д. Завершить восстановление здания планируют в конце 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о начале работ по реставрации исторической крыши Дома Радио. В нынешнем году строителям предстоит вернуть кровле аутентичный вид, в том числе шесть стеклянных световых фонарей (окна наверху, через которые попадает свет).

Валерия Мальцева