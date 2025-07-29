Отменили еще два авиарейса Челябинск — Москва из-за сбоя в «Аэрофлоте»

В челябинском аэропорту 29 июля отменены два авиарейса в Москву. Информация об этом размещена в онлайн-табло. Авиарейсы должна была выполнить компания «Аэрофлот», у которой накануне произошел сбой в информационных системах.

Отмененные самолеты должны были вылететь из Челябинска в Москву в 6:05 и 14:55.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о сбое в информационных системах авиакомпании «Аэрофлот» стало известно 28 июля. В результате перевозчик отменил 54 парных рейса. По этой причине в аэропорту Челябинска не смогли осуществить вылет трех самолетов в Москву в 14:55, 16:20 и 19:40. Еще один авиарейс в столицу был перенесен с 14:00 на 15:25.