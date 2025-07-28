В аэропорту Челябинска отменили вылет трех рейсов в Москву

В челябинском аэропорту отменили вылет трех рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Еще один задержан почти на полтора часа. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Причиной отмены рейсов стали сбои в работе сервисов перевозчика, сообщается в официальной группе «Аэрофлота» в соцсети «ВКонтакте».

Отмененные авиарейсы в Москву были запланированы на 14:55, 16:20 и 19:40. Вылет еще одного самолета в столицу также назначали на 14:00, однако время отправления изменилось на 15:25. Все авиарейсы выполняет компания «Аэрофлот»,

«В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов»,— прокомментировали в авиакомпании.