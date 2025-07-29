Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Моором

Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске провели рабочую встречу, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Стороны обсудили развитие промышленности, в частности в нефтегазовой сфере и машиностроении, поставки техники, а также научные проекты — например, совместные проекты в области биобезопасности. В ходе встречи прозвучало предложение запустить двустороннюю программу поддержки исследований. Кроме того, Тюменская область закупает у белорусских заводов сельхозтехнику, спецтехнику, лифты — Беларусь готова укреплять сотрудничество. Группа компаний «Фармасинтез», реализующая проекты в Тюменской области, предложила совместную инициативу с холдингом «Белфармпром». «В основе нашего партнерства сохраняются два принципа: опора на сильные стороны друг друга и взаимовыгодные условия реализации проектов. Мы обсудили взаимодействие в сфере АПК. В регионе высоко ценят продукцию Минского тракторного завода. Есть предложения, которые позволят увеличить объемы поставок и усилить сервисное сопровождение техники»,— рассказал губернатор.

Президент Беларуси назвал Тюменскую область «богатой». «Тюменская область нам очень близка. В советские времена я бывал в поселке Лангепас: мы его спроектировали, построили белорусы. Мы у вас в основном покупаем углеводородное сырье. Нам хотелось бы, чтобы мы у вас покупали большую номенклатуру»,— сказал Александр Лукашенко. Город Лангепас (в советское время — поселок) находится в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), который входит в состав «тюменской матрешки».

Согласно данным пресс-службы президента республики Беларусь, интерес для страны представляют и газотурбинные установки из Тюменской области, особенно на фоне ухода западных компаний, которые занимались таким оборудованием. Кроме того, Александр Лукашенко предложил не снижать сотрудничество в сфере поставок белорусской техники в Тюменскую область — в частности, автобусы, а также предложил и в дальнейшем поставлять по всей России необходимое оборудование для добычи нефти, подчеркнув, что его поставки заточены в основном под Тюменскую область.

Представители Тюменской области также пригласили белорусскую делегацию на нефтегазовый форум TNF в Тюмени.

Напомним, с 2019 года товарооборот между Беларусью и Тюменской областью увеличился более чем в 20 раз. Страна стала вторым зарубежным партнером региона по этому показателю, уступив только Китаю, однако с Беларусью у региона заключено больше всего соглашений — два на уровне региона и восемь между муниципалитетами.

Ирина Пичурина