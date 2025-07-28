Товарооборот между Тюменской областью и Беларусью вырос в 20 раз с 2019 года

С 2019 года товарооборот между Беларусью и Тюменской областью увеличился более чем в 20 раз, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Страна стала вторым зарубежным партнером региона по этому показателю, уступив только Китаю, однако с Беларусью у региона заключено больше всего соглашений — два на уровне региона и восемь между муниципалитетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Грызлов и Александр Моор Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Следующая фотография 1 / 2 Борис Грызлов и Александр Моор Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Сегодня делегация Тюменской области работает в Минске. «Уже состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом России в республике Беларусь Борисом Вячеславовичем Грызловым. Обсудили, как усилить деловые и гуманитарные связи, какие форматы взаимодействия работают наиболее эффективно»,— рассказал господин Моор.

Александр Моор также возложил цветы на монументе Победы в Минске и почтил память павших бойцов во время Великой Отечественной войны.

Напомним, в сентябре Александр Моор провел рабочую встречу с представителями Беларуси. Во время нее обсуждались планы дальнейшего сотрудничества в различных сферах. Были заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Беларуси и Минским областным исполкомом.

Ирина Пичурина