В Ростовской области возобновили движение поездов после атаки БПЛА

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за атаки БПЛА, восстановлено. Однако поезда следуют по временной схеме в обход поврежденного участка, сообщила пресс-служба РЖД. В компании уточнили, что сейчас ведутся работы по восстановлению контактной сети.

В Ростовской области в результате ночной атаки БПЛА произошел пожар на железнодорожной станции. В результате была нарушена работа контактной сети, получили повреждения два поезда. Из-за ЧП были задержаны девять поездов. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили над регионом 22 дрона.