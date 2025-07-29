Два поезда повреждены при ударе дронов в Ростовской области

Работа контактной сети на станции Сальск Ростовской области была нарушена из-за падения обломков БПЛА. Повреждены окна в двух вагонах пассажирского поезда Новокузнецк--Кисловодск. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

Пассажиры поврежденного поезда эвакуированы, уточнили в РЖД. Кроме того, произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для тушения на место направлен пожарный поезд. Движение через станцию Сальск приостановлено.

Сегодня ночью Ростовская область подверглась атаке беспилотников. В Сальске при ударе дрона погиб мужчина. Получил повреждения частный дом. В Орловском районе повреждена электроподстанция, вспыхнул пожар. Точное число беспилотников, ударивших по региону, не приводится.